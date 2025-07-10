Sinop'ta üretici kadınlar ekti! Lavanta tarlaları turistleri byüledi...
Temiz denizi, uzun sahilleri ve tarihi yapılarıyla her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Sinop'ta kadın girişimciler tarafından kurulan lavanta tarlaları, kent turizmine renk kattı.
Sinop'ta Filiz Özdemir, Neriman Çöpçü ve Janset Şanlı tarafından ayrı ayrı iki köyde toplam 60 dönüm arazide oluşturulan lavanta tarlaları, ekonomiye katkı vermesinin yanı sıra kent turizmine alternatif alan sunuyor.
İLK KEZ GEÇEN YIL ZİYARET EDİLDİ
Kentte ilk kez geçen yıl turizme açılarak sunduğu görsel güzellikle misafirlerini ağırlamaya başlayan lavanta tarlaları, yaz aylarıyla çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.
ÖZEL DEKORLAR HAZIRLANDI
Tarlaları ziyaret edenler, hazırlanan özel dekorlar önünde hatıra fotoğrafı çektirerek bu anları ölümsüzleştiriyor.
ÇEŞİTLİ KUTLAMALAR İÇİN TERCİH EDİLİYOR
Lavanta tarlaları ayrıca, nikah ve düğün merasimleri ve doğum günü kutlamaları gibi farklı etkinliklerin yapılmasına da imkan sunuyor.
Erfelek ilçesi Bektaşağa köyünde lavanta üretimi yapan Filiz Özdemir, AA muhabirine, lavanta tarlalarının Sinop turizmine değer kattığına inandıklarını söyledi.