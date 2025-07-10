Sinop'ta üretici kadınlar ekti! Lavanta tarlaları turistleri byüledi...

ÇEŞİTLİ KUTLAMALAR İÇİN TERCİH EDİLİYOR

Lavanta tarlaları ayrıca, nikah ve düğün merasimleri ve doğum günü kutlamaları gibi farklı etkinliklerin yapılmasına da imkan sunuyor.

Erfelek ilçesi Bektaşağa köyünde lavanta üretimi yapan Filiz Özdemir, AA muhabirine, lavanta tarlalarının Sinop turizmine değer kattığına inandıklarını söyledi.