Beştepe'de sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Kulislerde iki liderin, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamındaki konuları ele aldığı konuşuluyor.

Erdoğan "tarihi müjdey vereceğiz" demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada "İttifak ortakları olarak ilk günden itibaren nasıl tam bir dayanışma, işbirliği ve eş güdüm içinde hareket ettiysek, inşallah bundan sonraki süreçte de yine birlikte yol yürüyeceğiz. Milletimize, on yıllardır hasretle beklediği o tarihi müjdeyi, Allah'ın izniyle, yine birlikte vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.