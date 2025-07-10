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Hakan Çalhanoğlu'nun babasından 'geliyoruz' paylaşımı!

Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Çalhanoğlu'nun babası, kafaları karıştıran bir paylaşım yaptı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için temaslarda bulunan Galatasaray'da, transferin tıkandığı iddia edilmişti.

SkySport İtalya'nın haberine göre; Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a transferi için gerekli şartların oluşmadığı aktarılmıştı. 

Inter'in sarı-kırmızılılara 30 milyon eurodan düşük herhangi bir teklifi kabul etmeyeceğini net bir biçimde bildirmesinin ardından transferin rafa kalktığı öne sürülmüştü. 

BABASINDAN "GELİYORUZ" PAYLAŞIMI

İddiaların ardından milli yıldızın babası Hüseyin Çalhanoğlu, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Çalhanoğlu'nun bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarların kafasını karıştırdı.

Oğluyla fotoğraflarını yayınlayan baba Çalhanoğlu, paylaşımına "Geliyoruz" şarkısını ekledi. 


Bu paylaşım sonrası transfer iddiaları güçlenirken, dakikalar içinde binlerce yorum yapıldı. 

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