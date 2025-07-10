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MEDYA

Flash Haber TV artık yeni frekansında ve tüm platformlarda!

Türksat 4A uydusundaki yeni frekans bilgileriyle Flash Haber TV artık daha güçlü sinyal ve daha net görüntü kalitesiyle izleyiciyle buluşuyor. Ayrıca Türkiye’nin önde gelen dijital platformlarında da yayında!

Flash Haber TV, yayın kalitesini artırmak ve izleyiciye daha güçlü bir erişim sunmak amacıyla uydu frekansında güncellemeye gitti. Kanal, artık Türksat 4A uydusunda yeni parametrelerle izlenebilecek.

📡 Uydu Bilgileri:
• Uydu: Türksat 4A
• Frekans: 11916 MHz
• Polarizasyon: V – Dikey
• Sembol Oranı: 30000
• FEC: 3/4

Bu güncellemeyle birlikte Flash Haber TV, izleyicilere daha net görüntü kalitesi ve kesintisiz yayın deneyimi sunmayı hedefliyor.

Ayrıca Flash Haber TV, Türkiye’nin en çok tercih edilen dijital yayın platformlarında da yerini aldı. Artık milyonlarca aboneye, farklı yayın seçenekleriyle ulaşmak mümkün:

📺 Üyelikli Platformlar ve Kanal Numaraları:
• Kablo TV: 85. Kanal
• Tivibu: 143. Kanal
• Türksat TV: 32. Kanal
• Digiturk: 50. Kanal
• D-Smart: 274. Kanal
• TV+: 38. Kanal

Yenilenen yayın ağı ile Flash Haber TV, her yerde, her an habere ulaşmak isteyenler için en yakın adres olmaya devam ediyor.

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