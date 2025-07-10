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Özgür Özel'den TRT sözleri: O kadar iş çıkardım, yoklar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk davalarının TRT'de canlı yayınlanmasını önermesinin ardından, bir röportaj öncesi mikrofonları incelerken TRT mikrofonunun olmadığını fark edince dikkat çeken ifadeler kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk davalarının TRT'de canlı yayınlanmasını önermişti.

Bu konunun ardından verdiği bir röportaj öncesinde önündeki mikrofonları inceleyen Özel, TRT mikrofonunun olmadığını fark edince, “TRT yok mu? O kadar iş çıkardım, imkân yarattım kendilerine” sözleriyle dikkat çekti.

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