Bodrum’da restoran skandalı: Türkçe konuştu diye azarlandı

Turizmin gözdesi Bodrum’da yaşanan bir olay, “Burası Türkiye mi?” sorusunu yeniden gündeme getirdi. Bir müşteri, gittiği restoranda yalnızca İngilizce konuşulmasını dayatan işletme tarafından adeta azarlandığını iddia etti.

Restorana girdiğinde İngilizce karşılandığını belirten müşteri, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Adam, ‘Sadece İngilizce anlıyorum, Türkçe yok. Lütfen İngilizce konuşun’ dedi. Bayağı bir fırça yedik. Türkçe menü istedik, ‘Türkçe menümüz yok’ dedi. Garson da Türk bu arada!”

İddiaya göre, iletişim kurmakta güçlük yaşayan müşteri 3750 TL’lik bir makarna siparişi verdi. Toplam hesap ise tam 20 bin TL tuttu. Tüm bu fahiş fiyatlara rağmen, müşterinin derdini anlatacak Türkçe bilen bir görevli bulunamadı.

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, vatandaşlar “Turist uğruna yerli müşteriyi hor gören zihniyet bu ülkeye yakışmıyor” yorumlarında bulundu. Olayın ardından işletmeye yönelik yoğun eleştiriler yapılırken yetkililerden denetim çağrısı geldi.