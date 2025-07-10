Fahrettin Altun: 7 yıllık süre zarfında ailemi çok ihmal ettim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla İletişim Başkanlığı görevinden alınarak TİHEK Başkanlığı'na atanan Fahrettin Altun, görevini Burhanettin Duran’a devretti. Devir teslim töreninde yaptığı konuşmada ailesine teşekkür eden Altun, “Bu yedi yıllık süre zarfında onları çok ihmal ettim” diyerek duygusal anlar yaşadı. Altun, yeni görevinde de “hakikat mücadelesine” devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararname ile İletişim Başkanlığı görevinden alınarak Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığı’na atanan Fahrettin Altun, görevini Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Burhanettin Duran’a devretti. İletişim Başkanlığı’nda düzenlenen devir teslim töreninde iki isim de birer konuşma gerçekleştirdi.

ALTUN: “HAKİKAT NÖBETİNE İNANARAK ÇALIŞTIK”

Törende konuşan Fahrettin Altun, medya mensuplarının haklarının iyileştirilmesi için büyük çaba harcadıklarını belirterek, “Hakikat nöbetine olan inancımız dolayısıyla bunu yaptık. Anadolu Ajansı, TRT, Basın İlan Kurumu’nun kıymetli yöneticilerine teşekkür ediyorum. Ve son olarak tabii ki aileme eşime ve çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Bu yedi yıllık süre zarfında onları çok ihmal ettim. Çok ciddi anlamda fedakarlıklarıyla yapabildiklerimizi yapma imkanı bulduk. Tekrar kendilerine de çok teşekkür ediyorum” dedi.

Altun, “Bu güzel ülke ve vatan için hak ve hakikat mücadelemize devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle bir başka hak arama kurumunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve inşallah TİHEK’te devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza takdirleri için şükranlarımı sunuyorum. Durmak yok, yola devam” ifadelerini kullandı.