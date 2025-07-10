CHP'den Adana'da Zeydan Karalar'a destek mitingi

CHP, rüşvet ve ihale yolsuzluğu iddialarıyla tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a destek amacıyla Adana Uğur Mumcu Meydanı’nda miting düzenledi. CHP lideri Özgür Özel, Karalar’ın eşi Nuray Karalar’ı kürsüye çıkararak “Nuray Hanım Adana'da devlet okulunda 32 yıldır maaşla çalışıyor. Hala devlet memuru, her sabah derse gidiyor. Bu kadının kocası mı yapmış yolsuzluk” ifadelerini kullandı.

CHP, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar için Adana Uğur Mumcu Meydanı'nda mitinge düzenledi.

"BU KADININ KOCASI MI YAPMIŞ YOLSUZLUK?"

Miting otobüsüne tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın eşi Nuray Karalar'ı da çıkartan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu ifadeleri kullandı:

"O dönem denetlenmiş, aklanmış. Sonra Adana Büyükşehir’e gelmiş. Seçmişsiniz, görev yapmış. 5 yıl denetlenmiş, aklanmış. Bu sefer rekor oyla seçmişsiniz. 2 senedir de bunu yapmış. 11 yıl geriye gidip iftira attırıyorlar ve diyorlar ki, 'Seni aldık, burada hapse koyduk'. O Zeydan Başkan, 11 yıl boyunca bir çöp bulamadıkları, bir iftiracıyla tutukladıkları Zeydan Başkan'ın eşi burada, eşi. Nuray ablam. Öğretmen. Nuray Hanım Adana'da devlet okulunda 32 yıldır maaşla çalışıyor. Hala devlet memuru, her sabah derse gidiyor. Bu kadının kocası mı yapmış yolsuzluk?"

OSMAN GÖKÇEK'E 'BOZUK TOHUM' GÖNDERMESİ

"Orada Melih gökçek var. Oğlunu biliyor musunuz? Bozuk tohum. Gitmiş baklava kutusu yapıp ahlak dağıtıyor. Senin Partinin Başbakan Yardımcısı babana Ankara'yı parsel parsel sattın demiş. Senin kursağından geçen her lokmada haram var. Bozuk tohum. Şu evlatlara bak biri doktor, zorunlu hizmette. Diğeri kendi işini yapıyor. Belediyeye istiflenen yok. Senin oğlun 600 milyonluk villa yaptıracak. Sen devlet memurunun kocasına rüşvet diyeceksin.