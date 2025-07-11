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Rüşvet kutusundan baklava: Canlı yayında esprili gönderme

Manavgat Belediyesi’ne yönelik rüşvet operasyonunda, Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter’in baklava kutusunda 110 bin euro alırken suçüstü yakalanmasına dair görüntüler büyük yankı uyandırmıştı. Bu olay, Lider Haber TV’de yayınlanan “İkna Noktası” programında esprili şekilde gündeme getirildi; gazeteci Mehmet Özışık’a canlı yayında gelen baklava kutusunun içinden gerçek baklava çıkması stüdyoda kahkahalarla karşılandı.

Manavgat Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında makam odasında, baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet alırken suçüstü yakalanan CHP’li Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in görüntüleri gündem olmuştu. 

Lider Haber TV'nin “İkna Noktası” programında gazeteci Mehmet Özışık’a gelen sürpriz bir baklava kutusu ise programa damga vurdu. Açılan paketten gerçekten baklava çıkması sonrası ise stüdyodakiler kahkahaya boğuldu.

Mehmet Özışık ise "Allah bunun hesabını CHP'den sorsun. Biz artık içinden Euro çıkacağı korkusu ile baklava kutusunu açmaya korkuyoruz" ifadelerini kullandı.

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