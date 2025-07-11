BIST 10.430
DOLAR 40,17
EURO 47,04
ALTIN 4.311,29
GÜNCEL

FETÖ hükümlüsü eski Bitlis İstihbarat Şube Müdürü Veysel Özkan İstanbul'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen eski Bitlis İstihbarat Şube Müdürü Veysel Özkan İstanbul'da kaldığı gaybubet evinin önünde yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde FETÖ'den arananların yakalanmasına yönelik yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nde İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaparken KHK ile meslekten ihraç edilen Veysel Özkan'ın İstanbul'da gaybubet evinde kaldığı belirlendi.

Polis ekipleri Özkan'ı, iş yerine gittiği sırada gaybubet evinin önünde yakaladı.

Evde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Özkan, sevk edildiği adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Rüşvet kutusundan baklava: Canlı yayında esprili gönderme
Rüşvet kutusundan baklava: Canlı yayında esprili gönderme
Kadir Ezildi eşi Gamze Ezildi'ye kına gecesi yaptı kurtlarını döktü
Kadir Ezildi eşi Gamze Ezildi'ye kına gecesi yaptı kurtlarını döktü
Özgür Özel'den TRT sözleri: O kadar iş çıkardım, yoklar
Özgür Özel'den TRT sözleri: O kadar iş çıkardım, yoklar
CHP'den Adana'da Zeydan Karalar'a destek mitingi
CHP'den Adana'da Zeydan Karalar'a destek mitingi
Fahrettin Altun: 7 yıllık süre zarfında ailemi çok ihmal ettim
Fahrettin Altun: 7 yıllık süre zarfında ailemi çok ihmal ettim
İstanbul'un üç köprüsüne 15 Temmuz anısına Türk bayrağı
İstanbul'un üç köprüsüne 15 Temmuz anısına Türk bayrağı
Bodrum’da restoran skandalı: Türkçe konuştu diye azarlandı
Bodrum’da restoran skandalı: Türkçe konuştu diye azarlandı
Abdurrahman Tutdere'den dikkat çeken paylaşım: Hepimizin kutup yıldızı adalettir
Abdurrahman Tutdere'den dikkat çeken paylaşım: Hepimizin kutup yıldızı adalettir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti
Flash Haber TV artık yeni frekansında ve tüm platformlarda!
Flash Haber TV artık yeni frekansında ve tüm platformlarda!
Hakan Çalhanoğlu'nun babasından 'geliyoruz' paylaşımı!
Hakan Çalhanoğlu'nun babasından 'geliyoruz' paylaşımı!
Erdoğan cumartesi ne açıklayacak? Türkiye'nin geliştirdiği bir silah olabilirmiş
Erdoğan cumartesi ne açıklayacak? Türkiye'nin geliştirdiği bir silah olabilirmiş