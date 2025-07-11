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PKK silah bırakma görüntüleri videosu yayınlandı! MİT silahların seri numarasını aldı

Süleymaniye'de terör örgütü PKK'lı ilk grup silahları bıraktı. Silahların yakıldığı öğrenildi. Büyük güvenlik önlemleriyle gazetecilerin görüntüleri canlı yayınlamasına izin verilmedi. Silahların yakıldığı ilk görüntüler paylaşıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı, silahların seri numaralarını aldı.

İlk PKK'lı terörist grup Casana Dağı bölgesinde silah bıraktı. Silahların yakıldığı öğrenildi. DEM Parti heyeti, bazı gazetecilerin olduğu bir heyet Süleymaniye'de silah bırakmayı izledi. Sembolik törende 30 kadar PKK'lı terörist silahlarını imha etti.

Törende 15'i kadın 15'i erkek terörist mağaradan çıktı. Silah bırakan grubun içinde KCK konsey eş başkanı Bese Hozat'ın da olduğu öğrenildi.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, silahların bırakıldığı anları şu sözlerle anlattı: 

"Bese Hozat önceden hazırlanan bir metni okudu. Bese Hozat'ın özellikle kadın teröristler üzerinde etkili olduğu için törende en önde yer aldığı öğrenildi. Törenle, PKK'nın silahları imha süreci başlamış oldu. PKK'lılar en ufak bir yüz ifadesi bile sergilemedi. Süreç dikkat ve özenle sürdürüldü.

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