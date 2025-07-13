Mustafa Sarıgül'ün asfaltta yumurta pişirme şovu elinde patladı

Mustafa Sarıgül, miting için gittiği Malatya'da asfaltta yumurta pişirdiğini iddia eden bir video paylaştı. "Asfaltta yumurta pişiyor. İnsanlar akın akın Malatya’ya geliyor. Gerisini siz düşünün" diyen Sarıgül'ün şovu elinde patladı. Bir vatandaş, Sarıgül'ü videoyu çekerken kayda alarak, yumurtanın asfaltta değil tüpte pişirildiğini öne sürdü.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Malatya'da düzenleyeceği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi öncesinde kentteki sıcak havaya dikkat çekmek için sosyal medya hesabından güneş altında yumurta pişirdiğini iddia eden bir video paylaştı.

Malatya'nın 45 derece olduğunu belirten Sarıgül, "Asfaltta yumurta pişiyor. İnsanlar akın akın Malatya’ya geliyor. Gerisini siz düşünün" notunu ekledi.

Videonun çekildiği sırada çevredeki bir vatandaş, farklı bir açıdan Sarıgül’ü kayda aldı. Çekilen görüntülerde Sarıgül’ün “güneşte pişiyor” dediği yumurtanın aslında tüp desteğiyle tavaya konduğu görüldü.

Bu görüntülerin yayılmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı esprili bir dille “45 derece değil, 45 saniyede pişmiş olabilir” dedi.

"Her taraf yalan, her taraf sahtecilik"

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı da konuya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesapından paylaşarak, "Bugün Malatya'da Mustafa Sarıgül'ün CHP mitingi için yaptığı ufak çaplı şovun ifşasını yapalım dedik. Her taraf yalan, her taraf sahtecilik" ifadelerini kullandı.