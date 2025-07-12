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MEDYA

Hadi Özışık’tan DEM Parti yorumu: 1 Ekim’den sonra Bahçeli’nin koluna girdiler

Gazeteci Hadi Özışık, DEM Parti’nin terörle ilişkisi ve son dönemde izlediği siyasi çizgiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. DEM’in geçmişte terörle arasına yeterince mesafe koymadığını belirten Özışık, bugün ise farklı bir noktaya geldiğini savundu.

“DEM, o dönemde terörle arasına mesafe koymamıştı” diyen Özışık, gelinen noktada partinin artık terörün bitmesi için adımlar attığını ifade etti. Özışık, “DEM heyeti, ‘Türkiye artık terör belasıyla uğraşmasın, terörü bitirelim’ dedi. 1 Ekim’den itibaren de Devlet Bahçeli’nin koluna girdiler” şeklinde konuştu.

DEM’in bu tutum değişikliğiyle birlikte yeni bir siyasi pozisyon aldığını belirten Özışık, bu çabaların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. “Daha neyin üzerine tepiniyorsun arkadaş?” diyerek tepkilere karşı çıktı.

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