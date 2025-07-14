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Müsavat Dervişoğlu: Evlatlarımızın hatıralarını çiğneyen kim varsa karşısında beni bulacak

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin 'Terörsüz Türkiye' sürecinde aldığı ortak karar hakkında yaptığı açıklamada, bu süreçte şehitlerin ruhlarının ve ailelerinin gönüllerinin incitildiğini söyledi. Dervişoğlu, "Evlatlarınız boşuna ölmedi, onların hatıralarını yok sayanlardan hesabı her platformda soracağım" diyerek, şehit emanetlerine sahip çıkacaklarını vurguladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin birlik kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

Dervişoğlu, yaşanan sürecin hem şehitlerin ruhlarını incittiğini hem de ailelerin gönüllerini yaraladığını belirterek, “Evlatlarınız boş yere ölmediler, vatan sağ olsun diye canlarını verdiler ve 85 milyonun evladı oldular” dedi. Şehitlerin hatıralarını görmezden gelenlerin tarihi sorumluluğun farkında olmadığını ifade eden Dervişoğlu, yaşananların değerlerin çiğnenmesi anlamına geldiğini öne sürdü.

“Hiçbir emanet sahipsiz değildir, kalmayacaktır” diyen Dervişoğlu, şehit ailelerinin taşıdığı değerleri korumanın ve onların sesini duyurmanın kendi siyasi sorumluluğu olduğunu söyledi. Şehitlerin hatıralarını istismar etmeden, gerçekler üzerinden konuştuğunu ifade eden Dervişoğlu, “Bu adımların hesabını nerede sorulması gerekiyorsa orada soracağım. Sokakta, meydanda, Meclis’te, neresi olursa olsun aziz şehitlerimizin hatıralarını sonuna kadar müdafaa edeceğim” diye konuştu.

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