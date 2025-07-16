Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz filminde gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı’nda 15 Temmuz için hazırlanan film gösterimi sırasında duygusal anlar yaşayan Erdoğan, gözyaşlarına hakim olamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katıldı.

Gözyaşlarına hakim olamadı

Programda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için hazırlanan filmin gösterilmesi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duygusal anlar yaşadı. O anlar kameralara böyle yansıdı.