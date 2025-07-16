BIST 10.225
DOLAR 40,25
EURO 46,83
ALTIN 4.322,19
GÜNCEL

Katledilen Ayşe Tokyaz’ın son anları güvenlik kamerasında

Eyüpsultan'da cinayete kurban giden üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın, katil zanlısı Cemil Koç'la birlikte binaya girdiği görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Eyüpsultan'daki vahşette yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

Yol kenarında bir valiz içinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın son anlarından biri olduğu değerlendirilen görüntülere ulaşıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde Tokyaz'la katil zanlısı Cemil Koç'un birlikte binaya giriş yaptığı görüldü. Ancak Tokyaz bu girişten sonra bir daha dışarı çıkmadı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 dolara ruhunu satan alçaklar bedelini ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 dolara ruhunu satan alçaklar bedelini ödeyecek
Perinçek’ten Öcalan çıkışı: Af kanunu Öcalan’ı da kapsamalı
Perinçek’ten Öcalan çıkışı: Af kanunu Öcalan’ı da kapsamalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz filminde gözyaşlarını tutamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz filminde gözyaşlarını tutamadı
Bilal Erdoğan'dan 15 Temmuz şehitleri için Kur’an tilaveti
Bilal Erdoğan'dan 15 Temmuz şehitleri için Kur’an tilaveti
Tekirdağ'da anız yangını paniği: Alevler ormana sıçradı
Tekirdağ'da anız yangını paniği: Alevler ormana sıçradı
253 şehidin anısına 253 tekne İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı
253 şehidin anısına 253 tekne İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı
Süleyman Özışık’ın 15 Temmuz sözleri yeniden gündemde
Süleyman Özışık’ın 15 Temmuz sözleri yeniden gündemde
Cumhurbaşkanı danışmanı Ayhan Ogan : Sayın Arınç biraz sussa iyi olur
Cumhurbaşkanı danışmanı Ayhan Ogan : Sayın Arınç biraz sussa iyi olur
İletişim Başkanı Burhanettin Duran: 15 Temmuz destansı bir direnişin adıdır
İletişim Başkanı Burhanettin Duran: 15 Temmuz destansı bir direnişin adıdır
Dini nikahlı eşini sokak ortasında dövdü! O anlar böyle kaydedildi
Dini nikahlı eşini sokak ortasında dövdü! O anlar böyle kaydedildi
Bakan Yerlikaya'dan üst üste 15 Temmuz paylaşımları
Bakan Yerlikaya'dan üst üste 15 Temmuz paylaşımları
Bakan Yerlikaya'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
Bakan Yerlikaya'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı