Katledilen Ayşe Tokyaz’ın son anları güvenlik kamerasında

Eyüpsultan'da cinayete kurban giden üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın, katil zanlısı Cemil Koç'la birlikte binaya girdiği görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Eyüpsultan'daki vahşette yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

Yol kenarında bir valiz içinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın son anlarından biri olduğu değerlendirilen görüntülere ulaşıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde Tokyaz'la katil zanlısı Cemil Koç'un birlikte binaya giriş yaptığı görüldü. Ancak Tokyaz bu girişten sonra bir daha dışarı çıkmadı.