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MEDYA

Perinçek’ten Öcalan çıkışı: Af kanunu Öcalan’ı da kapsamalı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.

İmralı Cezaevi'nde bulunan Öcalan’la görüşme talebinde bulunduklarını açıklayan Perinçek, yeni çıkacak bir af yasasının Öcalan’ı da kapsaması gerektiğini savundu.

Perinçek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşme talebinde bulunduk. Af kanunu Öcalan’ı da kapsamalı. Bu süreçte en olumlu rolü Öcalan oynuyor. Vatandaşın kararına göre Meclis’te de olabilir. DEM Milletvekilleri oradayken Abdullah Öcalan’ı niye hapiste çürüteceksiniz?”

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