İsrail'in hiç bir kuralı yok! Şam saldırısının dehşete düşüren görüntüleri

İSRAİL Dürzileri bahane edip yeni bir savaşın fitilini ateşledi. Şam'a yönelik saldırılar için düğmeye basıldı. 160 civarında saldırı düzenleyen İsrail, devam edecekleri mesajını verdiler. Saldırının görüntüleri dehşete düşürdü.

İsrail ordusu, Suriye’nin başkenti Şam’da Genelkurmay Başkanlığı ve Devlet Başkanı Cobani'nin başkanlık sarayına bombalı saldırı düzenledi. Arka arkaya gelen saldırılarda devlet başkanlığı binası havaya uçtu. İsrail'in Kanal 14'ünde yayınlanan İsrail açıklamasında 'Saldırılarımız artacak. Eğer Ahmed Şara mesajı anlamazsa, İsrail ordusu Suriye’de suikast operasyonlarına başlayacak.' denildi.

Dünyayı şoke eden saldırı İsrail Savunma Bakanı'nın Suriye'yi tehdit etmesinden saatler sonra gerçekleşti. İsrail uçakları Dürzi milislere destek verdiğini yinelerken çatışmaların gerçekleştiği Süveyda'da Suriye ordusunu da bombalamaya devam etti.

160 saldırı yaptık

İsrail ordusunun şu ana kadar Suriye'nin güneybatısındaki Süveyda'ya en az 160 hava saldırısı düzenlediği aktarıldı. Saldırılarda, Suriye ordusunun kontrolündeki bölgelerin ve askeri hedeflerin vurulduğu iddia edildi.