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Ayşe Tokyaz'ın cesedini valiz içerisinde böyle taşımış! Kan donduran görüntüler ortaya çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Sevgilisi tarafından katledilen Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde katil zanlısının Tokyaz'ın cansız bedenini koyduğu valizi otomobilinin bagajına taşıdığı ve bir kişinin yardımıyla bagaja koyduğu yer alıyor.

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bulunduğu valizin, erkek arkadaşı olan eski polis memuru C.K. tarafından Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evinden çıkarılıp bir otomobilin bagajına konulduğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde henüz ismi bilinmeyen bir kişinin valizi araca yerleştirirken C.K'ye yardım etmesi de yer alıyor.

Mithatpaşa Mahallesi'nde 13 Temmuz'da yol kenarında bir valiz içerisinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bulunmasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda aralarında eski polis memuru C.K'nin (38) de bulunduğu 7 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı. Toplam 7 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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