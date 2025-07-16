Ahmet Hamdi Çamlı 'İ nokta Ortaylı' deyip ünlü İlber Ortaylı için şok sözler sarfetti

AK Parti eski vekili Ahmet Hamdi Çamlı son dönemde yaptığı açıklamalarla tepkilerin hedefindeydi. Çamlı bu kez İlber Ortaylı için şoke eden ifadeler kullandı.

AK Partili eski vekil Ahmet Hamdi Çamlı ünlü tarihçi İlber Ortaylı için şaşırtan ifadeler kullandı. İlber Ortaylı için şunları söyledi:



-“İ nokta Ortaylı denen, araştırma özelliği olmadan profesör olduğunu anladığım ukala, söylemediğim 'Cumhuriyete kanlı darbe' dediğim iftira yalanını bana atfetmiş. Bu iftira üzerinden kamuoyunda tuttuğu köşe başından beni hedef göstermiş.

-Ekmeğin içini zor yiyecek adam kalkmış beni tehdit etmiş. Bir de orduyu da kendilerinin güvencesiymiş gibi değerlendirip hatırlatarak, aba altından sopa göstermiş.

-Ah ukala hoca ah... Yanarım senin dersine giren o çocuklara zerk ettiğin zehirlere yanarım. Bu da kesmemiş ekran ukalası hocamızı. Bir de kendisini gerçek Türk ilan ederek, bizi de Türkiye'de yaşayan bazı zümreler olarak bizi oraya itelemiş. Vay vay güler misin ağlar mısın? Bunlar malın sahibi biz maraba.