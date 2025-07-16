Özgür Özel: Kabusunuz olur, rüyanıza girerim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun davasının ardından açıklama yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu'nun, bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından yargılandığı, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmayı takip eden ve İmamoğlu ile diğer tutuklu CHP'li isimlere ziyarette bulunan Özel, ardından gazetecilere açıklama yaptı.