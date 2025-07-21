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Aydın merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın merkezli 11 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 35 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçtikleri vatandaşları sahte borsa uygulamalarına yönlendirerek dolandırdıklarının, suç gelirlerini, sözde yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurdukları paravan şirketler üzerinden akladıklarının tespit edildiğini belirtti.

Hesaplarında 2,5 milyar liralık işlem hacmi bulunan, elebaşılığını K.U. ve H.İ.K'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, 2 elebaşının da içerisinde bulunduğu 35 şüpheliyi yakaladıklarını, 33'ünün tutuklandığını, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerinin ise işleminin devam ettiğini aktaran Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin şu bilgilere yer verdi:

"Aydın merkezli Hatay, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Muğla, Antalya, İzmir, Niğde ve Sinop'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Şüpheli ve şirketlere ait, yaklaşık 300 milyon lira değerinde, 10 araç, 16 arazi, 2 ev, 814 banka ve 35 kripto hesabına el konuldu. Operasyonlar sonucu çok sayıda belge, doküman ve dijital materyal ele geçirildi."

Bakan Yerlikaya, Aydın Valisini, operasyonları koordine eden Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığını, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıklarını, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarını ve jandarmayı tebrik etti.

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