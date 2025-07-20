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Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Küçükçekmece Atakent Mahallesi’nde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, kısa sürede tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Küçükçekmece'de seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Atakent Mahallesi 4. Cadde'de Gökhan Kılıç idaresindeki 34 GOH 362 plakalı hafif ticari araçta yangın çıktı.

Sürücü araçtaki çocuğunu indirirken, kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Araç sahibi Gökhan Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, evinden çıktıktan 100 metre sonra klima menfezlerinden duman çıktığını görünce aracını sağ şeride çektiğini anlattı.

Dumanların sonrasında arttığını belirten Kılıç, "Arabada çocuğum vardı. Çocuğumu arabadan indirdim. Alevler yükseldi. Kendimi araçtan zor attım. Sonra 112'yi arayarak itfaiyeye haber verdim." diye konuştu.
Aracı 1 ay önce satın aldığını dile getiren Kılıç, ilgili kişilerden şikayetçi olacağını söyledi.

Öte yandan, araçtaki yangın, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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