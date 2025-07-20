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Sivas'ta yolcu otobüsü faciası: Ölü ve yaralılar var

Sivas’ın İmranlı ilçesinde Has Ağrılı Turizm’e ait bir yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun Kuzköy mevkisinde dağın yamacına çarptı. Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otobüste ilk bilgilere göre ölü ve çok sayıda yaralı bulunurken, olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen, Has Ağrılı Turizm'e ait yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun Kuzköy mevkisinde dağın yamacına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre ölü ve çok sayıda yaralının bulunduğu kaza yerinde ekiplerin çalışması sürüyor.

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