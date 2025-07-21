Erdoğan ve minik çocuğun yürek ısıtan anları! "Yanacıklarından öptüm"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin temelini atarken, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve bağlantı yollarının açılışını gerçekleştirdi. Törenler sırasında Barış ve Özgürlük Bayramı’na katılan minik bir çocuğun Erdoğan’a sarılması ise duygusal anlara sahne oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde, Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin temel atma töreni ile Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nin açılış törenlerine katıldı.

"MİNİK ÇOCUK ERDOĞAN'A SARILDI!"

KKTC'deki Barış ve Özgürlük Bayramı Geçit Töreni'ne katılan minik çocuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet edip ona sarıldı:

"Onu çok seviyoruz. 'Erdoğan dede sana sarılabilir miyim?' dedim, 'Tabii' dedi. Ben de yanacıklarından öptüm."