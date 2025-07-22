Sakarya'daki orman yangınının en çarpıcı görüntüsü! Alev hortumu...

Sakarya'da başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını bu sabah itibarıyla kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey yangının boyutunu en çarpıcı şekilde gözler önüne seren görüntüyü paylaştı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in paylaştığı görüntülerde, alevlerin dönerek gökyüzüne doğru yükseldiği, adeta bir yangın hortumu oluşturduğu anlar yer aldı.

Karacabey o anları, "Hiç acıkmayan, yorulmayan, dinlenmeyen bir düşmanla karşı karşıyayız. Kahramanlarımızın ise bu düşmana karşı en büyük motivasyonu yeşil vatana olan sevdaları. Sizlerin yürekten desteği, kahramanlarımızın ise cesareti ile bu düşmanı alt edecek, birlikte başaracağız." ifadeleriyle paylaştı.