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SAĞLIK

Kalçası uykuda bile çıkıyordu, Türkiye'de hayata döndü

Yatağında dönerken bile çıkan kalçası yüzünden her adımı korkuya dönüşen Romanyalı hastanın çilesi İstanbul'da son buldu. Medipol Acıbadem Hastanesi'nden Prof. Dr. İbrahim Azboy'un uyguladığı "Dual Mobilite" sistemi, hastaya güvenli adımlarını geri kazandırdı.

Geceleri uykusunda bile kalça protezi yerinden çıkan Romanyalı hasta, çektiği çileye Türkiye'de son verdi. Yaşam kalitesini sıfırlayan ve adeta bir kâbusa dönen tekrarlayan kalça protezi çıkıkları, özellikle çok sayıda operasyon geçirmiş hastalar için büyük bir sorun teşkil ediyor. Medipol Acıbadem Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Azboy, bu zorlu vakada uyguladıkları başarılı tedavi sürecinin detaylarını paylaştı.

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