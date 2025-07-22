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Roketsan’dan IDEF’te gövde gösterisi: 6 yeni ürün tanıtıldı

Roketsan, IDEF 2025'te ilk kez tanıttığı 6 yeni ürünüyle Türkiye'nin savunma sanayisindeki teknolojik atılımını gözler önüne serdi.

Roketsan, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda ilk kez sergilediği 6 yeni ürününün tanıtımını gerçekleştirdi.

Roket, füze ve mühimmat teknolojileri alanında Türkiye'nin öncü firması Roketsan da fuarda son teknolojiye sahip 60'ın üzerinde savunma sistemiyle yerini aldı. Şirketin IDEF'te ilk kez sergilediği 6 yeni sistemin tanıtımı da yapıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayisi için çok anlamlı bir gün yaşadıklarını belirterek, uluslararası arenada söz sahibi oldukları bu alanda gelinen son noktanın görüldüğü bir etkinlik için buluştuklarını söyledi.

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