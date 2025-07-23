Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: Polise ve yargıya iftiraya izin vermeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, bazı siyasi çevrelerin rüşvet iddialarını örtbas etmek için polise ve yargıya iftira attığını belirterek, “Biz buna izin vermeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rüşvetçileri adaletten kaçırmak için hiç kimse polise, yargı mensuplarına iftira atamaz, bühtan edemez. Onları meydanlarda hedef gösteremez. Biz buna izin vermeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığında düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Mezunlara görevlerinin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sizler kimi zaman en çetin arazilerde, en çetin koşullarda görev yapacaksınız. Bazen en kritik operasyonlar, en hayati misyonları icra edeceksiniz. Ne olursa olsun, milletimizin duasının, devletimizin desteğinin sizlerle olacağını bir an olsun aklınızdan çıkarmayacaksınız. Unutmayın adaleti yaşatırsanız millet size sahip çıkar, hakkı gözetirseniz devlet size omuz verir. Vicdanla davranırsanız bu aziz millet sizi hep başının üstünde taşır. Bakınız, Polis Akademimizin logosundaki çift başlı kartal, bizim sınırları aşan cihanşümul anlayışımızı, koçboynuzu gücümüzü, cesaretimizi, kahramanlığımızı, sekiz köşeli yıldız da liyakat ve ehliyetimizi temsil ediyor. Meslek hayatınız boyunca sizlerden bu değerleri kendinize daima rehber edinmenizi bekliyorum."

Bugüne kadar emniyet teşkilatının her türlü ihtiyacını giderme noktasında azami hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Erdoğan, çalışma şartlarının düzenlenmesinden özlük haklarının iyileştirilmesine, teçhizat ve lojistik temininden insan kaynaklarının geliştirilmesine polislere daima destek olduklarını söyledi.

Yakın zamanda Emniyet Hizmetleri Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle polislerin atamalarını görev puanlarına göre yapmaya başladıklarını hatırlatan Erdoğan, polislerin emeğini ön planda tutan, şeffaf, adil ve aile huzurunu gözeten bu düzenleme için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve ekibini tebrik etti.

Erdoğan, 19 Mart yolsuzluk operasyonu sonrasında sokakları karıştırmaya yönelik provokasyonlarda maruz kaldıkları onca harekete, kışkırtmaya, asitli, baltalı saldırılara rağmen soğukkanlılıklarını muhafaza eden emniyet güçlerini kutladı.

Polisin, geceyi nöbetle karşılamak, bayramı karakolda geçirmek, kendi çocuğunun en özel gününde başka çocukların güvenliğini sağlamak, her an hukukun emrinde, adaletin izinde, milletin ve devletin hizmetinde olmak anlamına geldiğini dile getiren Erdoğan, polislerin nasıl bir fedakarlıkla çalıştığını çok iyi bilen bir siyasetçi olduğunu belirtti.

"Bu vatan, bu millet için, toplumun esenliği, emniyeti için nasıl yüksek bir vazife bilinciyle mücadele ettiğinizin en yakın şahidiyim." diyen Erdoğan, hal böyleyken hırsı aklını esir almış kimi siyasilerin polisi mesnetsiz iddialarla rencide ettiklerini kaydetti.

"86 milyon hep birlikte güven içinde kardeşçe yaşayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çıkmışlar, polisin suç üstü yaptığı bir rüşvet rezaletini aklamak için kumpas yalanına sarılıyorlar. Elimizde şu kadar saatlik video kaydı var diyorlar. Sadece polislerimizi değil rüşvetin peşine düşen hakim, savcılarımızı da töhmet altında bırakıyorlar.

Bünyelerini sarmış yolsuzluk virüsünü temizlemek, rüşvetçilerle mücadele etmek yerine bu milletin tertemiz evlatlarının şerefiyle oynuyorlar. Bakın bunun adı siyaset değildir. 'Çamur at izi kalsın' pişkinliğidir. Madem elinde 32 saatlik video kaydı var, sağda solda konuşacağına versene mahkemeye. Öyle ya, ortada size karşı kurulmuş bir kumpas varsa toplarsın delillerini, gidersin mahkemeye, kumpasçılardan bunun hesabını sorarsın ama bunu yapmıyorsan, söylediklerini ispat edemiyorsan müfteri olarak anılmaktan kurtulamazsın. Rüşvetçileri adaletten kaçırmak için hiç kimse polise, yargı mensuplarına iftira atamaz, bühtan edemez. Onları meydanlarda hedef gösteremez. Biz buna izin vermeyiz. Biz bu kirli siyaset tarzını, bu sorumsuz siyaset anlayışını reddediyoruz. Herkesi özellikle de ana muhalefeti, emniyet ve yargı camiamıza karşı daha vicdanlı, daha özenli bir dil kullanmaya davet ediyorum."

Bir yandan yolsuzluk çarklarını teker teker parçalarken, diğer yandan da ülkeyi terör belasından kurtaracak adımlar attıklarını dile getiren Erdoğan, "Terörsüz Türkiye sürecimizle acı ve gözyaşıyla dolu bir dönemi inşallah kapatacak, merkezinde kardeşliğin, huzurun, refahın, kalkınmanın olduğu yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açacağız. Unutmayın, nazlı hilalin gölgesinde, ezanı Muhammedilerin huzurunu veren ikliminde 86 milyon hep birlikte güven içinde kardeşçe yaşayacağız. Hiçbir sabotaj, hiçbir tahrik, hiçbir tuzak, Türkiye'yi girdiği bu tarihi yoldan geri döndüremeyecek." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezuniyet sevinci yaşayan 8 bin 238 polisi tebrik etti, gönül coğrafyasının farklı köşelerinde ülkelerine ve teşkilatlarına hizmet edecek 32 kişiyi de kutladı.

Notlar

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Ahmet Büyükgümüş, Ömer İleri ve Hüseyin Yayman, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile mezun öğrencilerin aileleri de katıldı.

Tören öncesi Polis Akademisi Havacılık Daire Başkanlığına ait helikopterler bayrak gösterisi yaparak, protokolü selamladı.

Törende, dönem birincisi olan Deniz Er, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Dereceye giren mezunlara diplomaları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi. Diyanet İşleri Başkan Erbaş'ın dua ettiği törende, mezunlar yemin edip, tören geçişi yaptı. Polisler daha sonra keplerini havaya atarak, mezuniyet sevincini yaşadı.