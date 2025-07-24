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DEVA'dan istifa eden Evrim Rızvanoğlu ve Cem Avşar, CHP'ye katıldı

DEVA'dan istifa eden Evrim Rızvanoğlu ve Cem Avşar, CHP'ye katıldı

DEVA'dan istifa eden Evrim Rızvanoğlu ve Cem Avşar, CHP'ye katıldı. Özel, CHP'ye katılan iki milletvekiline, "Baba evine hoş geldiniz." dedi.

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 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Bakırköy'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katıldı.

CHP'nin Türkiye ittifakının simgesi olduğunu söyleyen Özel, partilerinden istifa eden İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ile Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar'ın CHP'ye katıldığını bildirdi.

Rızvanoğlu ve Avşar, Özel'in takdimiyle otobüsün üstünden kalabalığı selamladı.

Özel, CHP'ye katılan iki milletvekiline, "Baba evine hoş geldiniz." dedi.

DEVA'dan istifa eden Evrim Rızvanoğlu ve Cem Avşar, CHP'ye katıldı - Resim: 0

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