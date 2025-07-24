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Emine Erdoğan'dan Eskişehir'deki orman şehitleri için taziye mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Emine Erdoğan'dan Eskişehir'deki orman şehitleri için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Eskişehir'de gerçekleşen yangına müdahale ettikleri sırada şehit düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendiğim 5 orman işçimize ve 5 AKUT gönüllümüze Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Eskişehir'de gerçekleşen yangına müdahale ettikleri sırada şehit düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendiğim 5 orman işçimize ve 5 AKUT gönüllümüze Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.

Yangından etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Allah vatanımızı tüm felaketlerden korusun. Milletimizin başı sağ olsun."

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