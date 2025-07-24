PKK'lıların boşalttığı mağaralara ne olacağı belli oldu!

Terör örgütü PKK silahlarını teslim etmeye devam ediyor. Teslim alınan silahlar ise imha ediliyor. Öte yandan PKK'nın terk ettiği mağaraları yok etmek için ise iki yöntem izlenecek. Mağaralar ya bombalanacak ya da beton dökülerek kapatılacak.

Abone ol

PKK’lıların, yeni çözüm süreci kapsamında TSK ve MİT’in belirlediği noktalara silahlarını teslim etmeyi sürdürdüğü ve teslim edilen silahların imha edildiği öğrenildi. PKK’lıların yaşadıkları alanlar da bir daha kullanılmayacak şekilde yıkılıyor. Türkiye’de bazı yasal düzenlemeler yapıldıktan sonra silah bırakanların bir bölümünün Türkiye’ye gelebileceği düşünülüyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; PKK’nın 11 Temmuz’da silahları imha etmeye başlaması ile yeni evreye geçen "Terörsüz Türkiye" sürecinde, sahadan ilk bilgiler geldi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 11 Temmuz’dan sonra silah bırakma süreci devam ediyor. PKK’lılar, Kuzey Irak’ta TSK ve MİT’in belirlediği noktalara silahlarını bırakıp gidiyor. Ardından silahlar yine TSK ve MİT’in gözetiminde bulundukları yerlerde imha ediliyor.

ABD menşeli bir silaha rastlanmadı

PKK’lıların bıraktığı silahlar arasında henüz ABD menşeli bir silaha rastlanmadığı belirtilirken, yapılan değerlendirmeler, bu silahların ABD’ye geri verilmiş olabileceği yönünde. PKK’nın silahlarının sayısal olarak çokluğuna dikkat çekilirken, bazı silahların hava savunma sistemi olacak nitelikte yüksek kapasiteli olduğu ifade ediliyor.

Betonla kapatılarak veya bombalanarak yok edilecek

Bir yandan da PKK’lıların boşalttığı yaşam alanlarında temizlik çalışması başlatıldı. Özellikle 500-1.000 kişilik mağaralar, bir daha kullanılmayacak şekilde gerekirse betonla kapatılarak veya bombalanarak yok edilecek. PKK’nın kullandığı alanlardaki temizliğin Türkiye sınırına 30-35 kilometre uzaklıktaki yerlerden başladığı, 120’den fazla yerleşim alanı bulunduğu, ilk aşamada Metina, Haftanin ve Hakurk bölgesindeki yaşam alanlarının imha edileceği, ardından da Gara ve Kandil’e girilerek, tüm hattın temizleneceği ifade ediliyor.

Yasal düzenleme

Öte yandan silah bırakan PKK’lıların büyük bölümü şu anda Kuzey Irak’ta kalmaya devam ediyor. Türkiye’de bazı yasal düzenlemeler yapıldıktan sonra PKK’lıların bir bölümünün Türkiye’ye gelebileceği düşünülüyor. Ancak güvenlik kaynaklarının analizlerinde, suça karışmamış olsa bile az sayıda PKK’lının Türkiye’ye geleceği değerlendiriliyor.