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Sigortam.net'ten yeni evli çiftlere özel sigorta çözümleri

Sigortam.net'ten yeni evli çiftlere özel sigorta çözümleri

Sigortam.net, yeni evli çiftlerin ihtiyaç duyabileceği sigorta ürünlerini bir arada sunarak, evlilikle birlikte sigorta bilincinin de yükselmesine katkı sağlıyor.

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Sigortam.net, yeni evli çiftlerin ihtiyaç duyabileceği sigorta ürünlerini bir arada sunarak, evlilikle birlikte sigorta bilincinin de yükselmesine katkı sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sigortam.net, konut, sağlık, seyahat ve araç sigortası gibi farklı alanlardaki ürünleri bir arada sunarak, yeni evlilerin sorumluluklarının arttığı bir dönemde onlara destek sağlıyor.

Yeni bir hayata yeni bir evle adım atan çiftler için Konut Sigortası, yangın, sel, deprem gibi risklere karşı finansal güvence sunarken, evin içindeki eşyalar, değerli eşyalar, kira kaybı gibi kalemler poliçeye dahil edilebiliyor ve bu poliçeler ihtiyaca göre özelleştirilebiliyor.

Sağlık alanında sunulan Özel Sağlık Sigortası (ÖSS) ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS), çiftlerin sağlık harcamalarına karşı bütçelerini korurken, doğum teminatlı poliçelerle aile kurma sürecine de destek veriliyor. Bu sigorta, hamilelik sürecindeki düzenli kontrollerden doğum masraflarına, hastane giderlerinden bazı poliçelerde bebeğin ilk muayenesine kadar geniş bir koruma sunuyor.

Poliçeye eklenebilecek teminatlarla kapsam genişletilebiliyor

Balayı için yurt dışını seçen çiftler için Seyahat Sağlık Sigortası ise ani gelişen sağlık problemleri, bagaj kaybı, uçuş gecikmesi gibi beklenmedik durumlarda devreye girerek tatili güvence altına alıyor ve poliçeye eklenebilecek teminatlarla kapsam genişletilebiliyor.

Araç sahibi olan ya da yeni bir araç almayı planlayan çiftler için kasko çözümü, kaza, hırsızlık, doğal afet gibi durumlarda aracı teminat altına alarak yüksek maliyetlerin önüne geçiyor.

Kasko sayesinde çiftler hem günlük yaşamda hem de yolculuklarda karşılaşabilecekleri olumsuzluklara karşı hazırlıklı oluyor. İkinci el araç almayı planlayan çiftlerin ise trafik sigortasını noter işlemlerinden önce yaptırması gerekiyor.

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