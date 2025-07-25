Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı futbolculara ve hocaya sert sözler

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Shakhtar Donetsk 4-2 mağlup oldu. Evinde ağır bir yara alan siyah-beyazlıları, kulübün eski futbolcusu Nihat Kahveci sert bir dille eleştirdi.

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Ukrayna temsilcisinden 4 gol birden yiyen Beşiktaş, taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Maçın ardından oldukça sinirlenen Nihat Kahveci, takımı topa tuttu.



Kontraspor'da maçı değerlendiren Nihat Kahveci, "Adamın kanatları en baba kartal kanadı, senin kanadın civcivde yok. Jurasek'in tek olumlu hareketi Alisson'a bir omuz attı top çaldı. Beşiktaşlı taraftarlara çok üzülüyorum. Bu yıl bu gidişat uzun sürer. Siz kampta ne yaptınız? Tavla mı oynadınız, hep jakuzide miydiniz, havuzda mı yüzdünüz, hiç mi fizik idmanı yapmadınız? Deparı atanın dili çıkıyor." ifadelerini kullandı.

"DEMİR EGE AĞIRSIN KOÇUM"

Genç yetenekleri değerlendiren Kahveci, "Kartal ile Demir Ege iyi çocuklar, güzel yedek olur ama bu takıma 2 tane 6 numara alın. Demir Ege ağırsın koçum. Isıracaksın rakibi. 2 tane sol ön, 2 sol bek, 2 tane stoper, 1 forvet al al al. Beşiktaş, bu oyunla Kasım'ı göremez. Beşiktaş'ta kanat yok." dedi

"ORKUN O FRİKİĞİ NİŞANTAŞI'NA ATMAYACAKSIN"

Orkun Kökçü'nün performansını değerlendiren eski futbolcu, "Orkun Kökçü fizik olarak hazır değilsin ama o frikiği Nişantaşı'na atmayacaksın. Hep geri oynadı. Ole hocam sınıfta kaldı. Bu nasıl analiz!" sözlerini kullandı.

"ARDA TURAN'A HELAL OLSUN"

Sözlerine Arda Turan'ı överek devam eden Nihat Kahveci, genç hoca hakkında şu ifadeleri kullandı: Arda Turan hocaya helal olsun. Dokunuşlarını gördüm. Defansı düzeltsin, taş gibi orta sahası ve hücum hattı var. Dünya üzerinde gol atamayacağı takım yok. Türk takımıyla oynadığın için sana başarı dilemedim. Bugün hocalık dersi verdi.

"RASHICA ISLIKLANDI"

Tribünlerin oyuncuları ıslıkladığını belirten Kahveci, "Taraftar erkenden Rashica'yı ıslıkladı. Bu gidişat hiç iyi değil. 67. dakikada bütün tribünler oyuncuları ıslıkladı." açıklamalarında bulundu.