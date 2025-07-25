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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 9. yılında andı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 9. yılında andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarihçilerin Kutbu" olarak nitelendirilen Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 9. yılında andı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarihçilerin Kutbu" olarak nitelendirilen Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 9. yılında andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eserleriyle bizlere eşsiz bir miras bırakan, Türk tarihçiliğinin büyük ismi, 'Tarihçilerin Kutbu' Prof. Dr. Halil İnalcık hocamızı ahirete irtihalinin 9'uncu yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 9. yılında andı - Resim: 0

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