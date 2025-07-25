Kanat operasyonu! Beşiktaş'ta Shakhtar yenilgisi sonrası düğmeye basıldı
UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda kendi sahasında Shakhtar Donetsk'e 4-2 kaybeden Beşiktaş'ta kanat transferleri için düğmeye basıldı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Arda Turan'lı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i konuk etti. Mücadele 4-2 Shakhtar Donetsk galibiyetiyle sona erdi.
Beşiktaşlı taraftarlar, oyundan çıktığı sırada Milot Rashica'yı ıslıkladı.
Kanat transferinde hareketli günler
Beşiktaş'ta Shakhtar yenilgisi sonrası transfer çalışmalarının hızlanması bekleniyor. Yönetimin ilk hedefi sağ ve sol kanatlara takviye yapmak.
A Spor'un haberine göre, Serdal Adalı yönetiminin liste başı isimlerinden birisi olan Vaclav Cerny için kulübü Wolfsburg'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı.