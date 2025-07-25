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Kanat operasyonu! Beşiktaş'ta Shakhtar yenilgisi sonrası düğmeye basıldı

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Kanat operasyonu! Beşiktaş'ta Shakhtar yenilgisi sonrası düğmeye basıldı

UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda kendi sahasında Shakhtar Donetsk'e 4-2 kaybeden Beşiktaş'ta kanat transferleri için düğmeye basıldı.

Kanat operasyonu! Beşiktaş'ta Shakhtar yenilgisi sonrası düğmeye basıldı - Resim: 1

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Arda Turan'lı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i konuk etti. Mücadele 4-2 Shakhtar Donetsk galibiyetiyle sona erdi. 

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Kanat operasyonu! Beşiktaş'ta Shakhtar yenilgisi sonrası düğmeye basıldı - Resim: 2

Beşiktaşlı taraftarlar, oyundan çıktığı sırada Milot Rashica'yı ıslıkladı.

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Kanat operasyonu! Beşiktaş'ta Shakhtar yenilgisi sonrası düğmeye basıldı - Resim: 3

Kanat transferinde hareketli günler

Beşiktaş'ta Shakhtar yenilgisi sonrası transfer çalışmalarının hızlanması bekleniyor. Yönetimin ilk hedefi sağ ve sol kanatlara takviye yapmak.

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Kanat operasyonu! Beşiktaş'ta Shakhtar yenilgisi sonrası düğmeye basıldı - Resim: 4

A Spor'un haberine göre, Serdal Adalı yönetiminin liste başı isimlerinden birisi olan Vaclav Cerny için kulübü Wolfsburg'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı.

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