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Okulun çatısı çöktü! Çok sayıda öğrenci kaybetti

Okulun çatısı çöktü! Çok sayıda öğrenci kaybetti

Hindistan'ın Racastan eyaletinde okulun çatısının çökmesi sonucu öğrencilerden 7'sinin hayatını kaybettiği, 28'inin yaralandığı bildirildi.

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The Hindu gazetesinin haberine göre, Racastan eyaletindeki okulun çatısının bir kısmı çöktü.

Çökme sonucu enkaz altında kalan 7 öğrenci hayatını kaybetti, 28 öğrenci yaralandı.

Ebeveyn ve öğretmenlerden oluşan onlarca kişi, enkaz altında kalan çocukları kurtarmak için çalışmalara yardım etti.

Okulun çatısı çöktü! Çok sayıda öğrenci kaybetti - Resim: 0

Bölgedeki vatandaşlar, okul binasının durumunun yetkililere aktarıldığını ancak hiçbir önlem alınmadığını belirterek, idari yönetimi ihmalkarlıkla suçladı.

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