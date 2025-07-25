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Adana'da vahşet! Cani evlat öldürdüğü annesi için 112'yi arayıp 'bayıldı' dedi

Adana'da vahşet! Cani evlat öldürdüğü annesi için 112'yi arayıp 'bayıldı' dedi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde annesini sopayla darbederek öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

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Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde yaşayan Oğuz Ç. (27), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp annesi Teslime Ç'nin (62) evde bayıldığını söyledi.

İhbar üzerine adrese giden sağlık personeli, öldüğünü belirlediği kadının sırt ve bacağında sopayla darp izleri olduğunu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Oğuz Ç'yi gözaltına aldı.

Teslime Ç'nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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