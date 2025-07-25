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Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında ifşa krizi! Suç duyurusunda bulundu

Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında ifşa krizi! Suç duyurusunda bulundu

Wanda Nara ile zorlu bir boşanma davası geçiren Mauro Icardi, eski eşiyle yeniden mahkemelik oldu. Dün sosyal medya hesabından kendisine gönderilen mesajları ifşa eden Mauro Icardi, bu sefer eski eşi Wanda Nara hakkında “mahrem görüntülerle şantaj” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

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Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Wanda Nara ile boşanan ve çocuklarının velayeti için eski eşiyle davalık olan Mauro Icardi, bu sefer ise Wanda Nara ile ifşa kriziyle mahkemelik oldu.

Suç duyurusunda bulundu

Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara hakkında “mahrem görüntülerle şantaj” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Icardi, söz konusu görüntülerin Wanda Nara aracılığıyla şantaj amaçlı izinsiz şekilde sızdırıldığını öne sürerek tüm delilleri gerekli makamlara iletti.

Geçtiğimiz saatlerde İspanyol basınında Mauro Icardi'nin China Suarez'i Natasha Rey isimli sosyal medya fenomeniyle aldattığı iddiaları gündem oldu.

Haberlere öfke kusan Mauro Icardi, Natasha Rey'e ait olduğunu iddia ettiği bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak, dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.

Uzun süre yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Icardi, Wanda Nara ile boşanma sürecinde ise karakolluk dahi oldu. Çocuklarının velayeti konusunda uzlaşma sağlayamayan Wanda Nara ile Mauro Icardi birbirleri hakkındaki söylemleriyle sık sık karşı karşıya geldi.

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