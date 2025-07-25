BIST 10.657
DOLAR 40,55
EURO 47,58
ALTIN 4.359,15
HABER /  GÜNCEL

Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheli gözaltına alındı

Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit ettiği ileri sürülen şüpheli yakalandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, 24 Ocak'ta Kadıköy'de öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medya platformlarında tehdit içerikli mesajların paylaşıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemelerde söz konusu paylaşımları yaptığı tespit edilen H.Y.Ç. (16) polis tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.​​​​​​​

ÖNCEKİ HABERLER
Karantinaya alınmıştı! Ardahan'da şap hastalığı önleme çalışmaları sürüyor
Karantinaya alınmıştı! Ardahan'da şap hastalığı önleme çalışmaları sürüyor
Banu Alkan'dan Burak Özçivit'in yeni imajına yorum! "Tanıyamadım"
Banu Alkan'dan Burak Özçivit'in yeni imajına yorum! "Tanıyamadım"
Albaraka Türk, EMEA Extel Anketi 2025'te 6 kategoride ödüle layık görüldü
Albaraka Türk, EMEA Extel Anketi 2025'te 6 kategoride ödüle layık görüldü
Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında ifşa krizi! Suç duyurusunda bulundu
Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında ifşa krizi! Suç duyurusunda bulundu
Murat Çalık'a kemik iliği biyopsisi yapıldı
Murat Çalık'a kemik iliği biyopsisi yapıldı
DEM Parti ile Abdullah Öcalan arasında bir görüşme daha!
DEM Parti ile Abdullah Öcalan arasında bir görüşme daha!
4 kadın öyle bir kavga etti ki! Saç başa kavgayı erkekler bile ayıramadı...
4 kadın öyle bir kavga etti ki! Saç başa kavgayı erkekler bile ayıramadı...
Adana'da vahşet! Cani evlat öldürdüğü annesi için 112'yi arayıp 'bayıldı' dedi
Adana'da vahşet! Cani evlat öldürdüğü annesi için 112'yi arayıp 'bayıldı' dedi
Abdulkadir Uraloğlu: 2,5 saat süren seyahat süresi 36 dakikaya düşecek
Abdulkadir Uraloğlu: 2,5 saat süren seyahat süresi 36 dakikaya düşecek
İngiltere Başbakanı Starmer'a Filistin'i tanıma baskısı
İngiltere Başbakanı Starmer'a Filistin'i tanıma baskısı
MSB, 40 uzman yardımcısı ile 3 bin 97 sürekli işçi alacak
MSB, 40 uzman yardımcısı ile 3 bin 97 sürekli işçi alacak
Okulun çatısı çöktü! Çok sayıda öğrenci kaybetti
Okulun çatısı çöktü! Çok sayıda öğrenci kaybetti