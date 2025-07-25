BIST 10.664
DOLAR 40,55
EURO 47,58
ALTIN 4.356,93
HABER /  MAGAZİN

Banu Alkan'dan Burak Özçivit'in yeni imajına yorum! "Tanıyamadım"

Banu Alkan'dan Burak Özçivit'in yeni imajına yorum! "Tanıyamadım"

Kuruluş Osman dizisine veda eden Burak Özçivit, ayrılığın ardından sakal ve bıyıklarını keserek yeni imajını paylaştı. Sosyal medyada büyük ilgi gören sakalsız hali binlerce yorum aldı. Ünlü oyuncunun radikal değişimine kayıtsız kalmayan Banu Alkan, paylaştığı fotoğrafa "Siz tanıdınız mı, ben zor tanıdım" notunu düşerek dikkat çekti.

Abone ol

2019 yılından bu yana ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde projeye veda ettiğini açıklamıştı. Yapım şirketiyle 7. sezon öncesi yaşanan ücret krizi nedeniyle anlaşma sağlanamadığı, Özçivit'in bölüm başı 4 milyon TL'lik talebinin kabul edilmediği öğrenilmişti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Vedalaşmak büyük bir erdemdir" ifadelerini kullanan ünlü oyuncu, hem izleyicilere teşekkür etmiş hem de "algı yaratmaya çalışanlara" diyerek perde arkasındaki gerginliklere dikkat çekmişti.

AYRILIK KARARI SONRASI RADİKAL DEĞİŞİM

Ayrılık açıklamasından kısa süre sonra Burak Özçivit'ten dikkat çekici bir adım daha geldi. Dizide canlandırdığı Osman Bey karakteriyle özdeşleşen sakal ve bıyıklarını tamamen kesen oyuncu, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Hayranları, uzun yıllardır sürdürdüğü karakterin ardından gelen bu radikal değişimi şaşkınlıkla karşıladı. Özçivit'in sakalsız haline binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Banu Alkan'dan Burak Özçivit'in yeni imajına yorum! "Tanıyamadım" - Resim: 0

BANU ALKAN'DAN ŞAŞIRTAN YORUM

Türk sinemasının efsane isimlerinden Banu Alkan da Özçivit'in yeni görünümüne kayıtsız kalmadı. Ünlü isim, Burak Özçivit'in sakalsız fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak, "Siz tanıdınız mı, ben zor tanıdım" notunu düştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Albaraka Türk, EMEA Extel Anketi 2025'te 6 kategoride ödüle layık görüldü
Albaraka Türk, EMEA Extel Anketi 2025'te 6 kategoride ödüle layık görüldü
Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında ifşa krizi! Suç duyurusunda bulundu
Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında ifşa krizi! Suç duyurusunda bulundu
Murat Çalık'a kemik iliği biyopsisi yapıldı
Murat Çalık'a kemik iliği biyopsisi yapıldı
DEM Parti ile Abdullah Öcalan arasında bir görüşme daha!
DEM Parti ile Abdullah Öcalan arasında bir görüşme daha!
4 kadın öyle bir kavga etti ki! Saç başa kavgayı erkekler bile ayıramadı...
4 kadın öyle bir kavga etti ki! Saç başa kavgayı erkekler bile ayıramadı...
Adana'da vahşet! Cani evlat öldürdüğü annesi için 112'yi arayıp 'bayıldı' dedi
Adana'da vahşet! Cani evlat öldürdüğü annesi için 112'yi arayıp 'bayıldı' dedi
Abdulkadir Uraloğlu: 2,5 saat süren seyahat süresi 36 dakikaya düşecek
Abdulkadir Uraloğlu: 2,5 saat süren seyahat süresi 36 dakikaya düşecek
İngiltere Başbakanı Starmer'a Filistin'i tanıma baskısı
İngiltere Başbakanı Starmer'a Filistin'i tanıma baskısı
MSB, 40 uzman yardımcısı ile 3 bin 97 sürekli işçi alacak
MSB, 40 uzman yardımcısı ile 3 bin 97 sürekli işçi alacak
Okulun çatısı çöktü! Çok sayıda öğrenci kaybetti
Okulun çatısı çöktü! Çok sayıda öğrenci kaybetti
Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı futbolculara ve hocaya sert sözler
Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı futbolculara ve hocaya sert sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 9. yılında andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 9. yılında andı