Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı nişanlandı! Bakın nişanlısı kim çıktı?

Ünlü şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu, bir süredir birlikte olduğu Batuhan Yağlıoğlu ile hayatlarını birleştirme yolunda önemli bir adım attı. Çift, aile bireylerinin katıldığı sade ve şık bir törenle nişanlandı.