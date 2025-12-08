BIST 11.007
Gonca Vuslateri sosyal medyadan paylaştı! "Buna cenaze lazım"

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, manavdan aldığı kiraza 5 bin lira ödediğini söyledi. Sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapan Vuslateri, "Çekirdeğini bile atamam artık. Ekilmez de bu. Buna cenaze lazım" dedi.

Gonca Vuslateri sosyal medyadan paylaştı! "Buna cenaze lazım" - Resim: 1

Manavdan aldığı kiraza 5 bin TL ödediğini söyleyen Gonca Vuslateri, yayınladığı videoda "Çekirdeğini bile atamam artık. Ekilmez de bu. Buna cenaze lazım" dedi.

Gonca Vuslateri sosyal medyadan paylaştı! "Buna cenaze lazım" - Resim: 2

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, manavdan aldığı kirazın dudak uçuklatan fiyatını sosyal medya hesabından yaptığı esprili bir paylaşımla duyurdu.

Gonca Vuslateri sosyal medyadan paylaştı! "Buna cenaze lazım" - Resim: 3

5 BİN LİRA ÖDEMİŞ

Vuslateri, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda manavdan aldığı kiraza 5 bin lira ödediğini söyledi. 

Gonca Vuslateri sosyal medyadan paylaştı! "Buna cenaze lazım" - Resim: 4

Oyuncu, elindeki kirazları gösterirken, "Buna 5 bin lira ödedim. Çekirdeğini bile atamam artık. Ekilmez de bu, buna cenaze lazım," sözleriyle yüksek fiyata dikkat çekti.

