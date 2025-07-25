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Albaraka Türk, EMEA Extel Anketi 2025'te 6 kategoride ödüle layık görüldü

Albaraka Türk, EMEA Extel Anketi 2025'te 6 kategoride ödüle layık görüldü

Albaraka Türk, "EMEA Extel Kurumsal Yatırımcı Anketi 2025" kapsamında yatırımcı ilişkileri, kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik alanlarındaki performansıyla 6 farklı kategoride ödül aldı.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve Gelişmekte olan Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde 1200'ü aşkın kurumun değerlendirildiği, 2 bin 200'den fazla yatırım profesyonelinin oy kullandığı anket sonuçlarında Albaraka Türk, toplam ödül sayısı bakımından en fazla derece elde eden kuruluşlar arasında üst sıralarda yer aldı.

"Yatırımcı İlişkilerinde En İyi Kurum" ve "En İyi Ekip" kategorilerinde sektör ve piyasa değeri bazında ilk 5 finalist arasında yer alan banka, yüksek katılımlı etkinlikleriyle "En İyi Yatırımcı/Analist Etkinliği" kategorisinde de ilk 10'a girdi.

Çevresel ve sosyal sorumluluk alanında da öne çıkan Albaraka Türk, "En İyi ESG Programı" kategorisinde ilk 3 sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Yatırımcı İlişkileri, Strateji ve Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Emeç, bankanın güçlü performansıyla sektörel sınırların ötesine geçtiğini, bölgesel ve küresel ölçekte adından söz ettirdiğini belirtti.

Bu başarıda Albaraka Türk'e güvenen tüm yatırım profesyonellerine teşekkür eden Emeç, "Öncü bankacılık vizyonumuz doğrultusunda, şeffaflık, sürdürülebilirlik ve mükemmellik ilkelerimize bağlı kalarak ilerlemeye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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