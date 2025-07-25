Karantinaya alınmıştı! Ardahan'da şap hastalığı önleme çalışmaları sürüyor

Ardahan Valiliği, kentte 10 Temmuz'da ortaya çıkan şap hastalığı nedeniyle uygulanan karantinaya ilişkin çalışmaları paylaştı.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamada, il genelindeki aşı uygulamalarının sürdüğü bildirildi.

Hastalığın 10 Temmuz'da ortaya çıktığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aşılama çalışmaları, 10 Temmuz tarihinden itibaren ilimiz merkez ilçesinde 10 bin 500 Pentavalan aşı büyükbaş hayvanlara uygulanmıştır. İl genelinde ise 65 bin aşı uygulanmıştır. Merkeze bağlı 45 köy ve mahallede, Göle ilçesinde 14 köy ve mahallede, Hanak ilçesinde 18 köy ve mahallede karantina uygulanmaktadır."

Saha çalışmaları ile kontrollerin 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız ve özverili şekilde yapıldığı anlatılan açıklamada, "Aşılama, saha taraması ve dezenfeksiyon işlemi ile bu hastalıkla mücadele edilmektedir. Hastalık riskine karşı vatandaşlarımızın da hijyen kurallarına dikkat etmeleri büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızdan şap hastalığı ile mücadelede yürütülen çalışmalara duyarlılıkla destek olmaları ve yetkililerle işbirliği içinde hareket etmeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

ŞAPP HASTALIĞI NEDİR, KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Şap hastalığı genellikle çift tırnaklı hayvanları etkileyen viral bir enfeksiyondur. Özellikle sığır, koyun, keçi ve yaban domuzu gibi hayvanlarda görülür. Hastalık son derece bulaşıcı olup, hayvanlar arasında hızla yayılır. Şap hastalığı, hayvanların ağız bölgelerinde ve tırnaklarında yaraların oluşmasına neden olur.

İNSANLARA BULAŞIR MI?

Şap hastalığı, nadiren de olsa insanları etkileyebilir. İnsanlarda görülen vakalar genellikle enfekte hayvanlarla doğrudan temas sonucu meydana gelir. Bu temas, enfekte hayvanların sütü, eti ya da onlarla fiziksel temas yoluyla gerçekleşebilir.

Şap Hastalığı BelirtileriAğızda yaralar

Tırnaklarda lezyonlar

Yüksek ateş

Yutma güçlüğü

Bulaşma Yolları

Şap hastalığı hayvanlar arasında hızla yayılan son derece bulaşıcı bir hastalıktır. Hayvanlar arasında virus genellikle enfekte hayvanların salya, dışkı ve idrar gibi vücut sıvılarıyla yahut aerosoller yoluyla yayılır.

ŞAP HASTALIĞI TEDAVİSİ NE?

Şap hastalığının yayılmaması için teşhis edildiği anda karantina uygulanmalı ve enfekte hayvanlar izole edilmelidir. Tedavi genellikle destekleyici tedavi ile sınırlıdır. Yara ve lezyonlar için antiseptik tedaviler uygulanabilir.