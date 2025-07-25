Denizlide arazi anlaşmazlığı can aldı! Cani amca yeğenini öldürdü...

Denizli'nin Tavas ilçesinde arazi meselesi nedeniyle yeğenini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı.Abone ol
Kızılca Mahallesi'nde 22 Temmuz'daki cinayetin ardından gözaltına alınan R.G'nin (72) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kızılca Mahallesi'nde 22 Temmuz'da R.G. ile yeğeni Osman Karaalp (44) arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda dayısı av tüfeğiyle Karaalp'i başından vurarak öldürmüştü.
NE OLMUŞTU?
Denizli'nin Tavas ilçesinde bir kişi, arazi meselesi nedeniyle kavga ettiği yeğenini av tüfeğiyle öldürdü.
Kızılca Mahallesi'nde yaşayan R.G. (72) ile yeğeni Osman Karaalp (44) arasında dün arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Osman Karaalp yanında bulunan sopa ile dayısının eşi E.G'yi (66) başından yaraladı.
Bunun üzerine R.G, evinden getirdiği av tüfeğiyle Karaalp'i başından vurdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Osman Karaalp'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı E.G. ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gözaltına alınan R.G. işlemleri için jandarmaya götürüldü.