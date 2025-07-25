BIST 10.664
DOLAR 40,55
EURO 47,58
ALTIN 4.356,93
HABER /  GÜNCEL

Denizlide arazi anlaşmazlığı can aldı! Cani amca yeğenini öldürdü...

Denizlide arazi anlaşmazlığı can aldı! Cani amca yeğenini öldürdü...

Denizli'nin Tavas ilçesinde arazi meselesi nedeniyle yeğenini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı.

Abone ol

Kızılca Mahallesi'nde 22 Temmuz'daki cinayetin ardından gözaltına alınan R.G'nin (72) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kızılca Mahallesi'nde 22 Temmuz'da R.G. ile yeğeni Osman Karaalp (44) arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda dayısı av tüfeğiyle Karaalp'i başından vurarak öldürmüştü. ​​​​​​​

NE OLMUŞTU?

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir kişi, arazi meselesi nedeniyle kavga ettiği yeğenini av tüfeğiyle öldürdü.

Kızılca Mahallesi'nde yaşayan R.G. (72) ile yeğeni Osman Karaalp (44) arasında dün arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Osman Karaalp yanında bulunan sopa ile dayısının eşi E.G'yi (66) başından yaraladı.

Bunun üzerine R.G, evinden getirdiği av tüfeğiyle Karaalp'i başından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Osman Karaalp'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı E.G. ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan R.G. işlemleri için jandarmaya götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Kavurucu sıcaklar acil servisleri doldurdu
Kavurucu sıcaklar acil servisleri doldurdu
Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheli gözaltına alındı
Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheli gözaltına alındı
Karantinaya alınmıştı! Ardahan'da şap hastalığı önleme çalışmaları sürüyor
Karantinaya alınmıştı! Ardahan'da şap hastalığı önleme çalışmaları sürüyor
Banu Alkan'dan Burak Özçivit'in yeni imajına yorum! "Tanıyamadım"
Banu Alkan'dan Burak Özçivit'in yeni imajına yorum! "Tanıyamadım"
Albaraka Türk, EMEA Extel Anketi 2025'te 6 kategoride ödüle layık görüldü
Albaraka Türk, EMEA Extel Anketi 2025'te 6 kategoride ödüle layık görüldü
Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında ifşa krizi! Suç duyurusunda bulundu
Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında ifşa krizi! Suç duyurusunda bulundu
Murat Çalık'a kemik iliği biyopsisi yapıldı
Murat Çalık'a kemik iliği biyopsisi yapıldı
DEM Parti ile Abdullah Öcalan arasında bir görüşme daha!
DEM Parti ile Abdullah Öcalan arasında bir görüşme daha!
4 kadın öyle bir kavga etti ki! Saç başa kavgayı erkekler bile ayıramadı...
4 kadın öyle bir kavga etti ki! Saç başa kavgayı erkekler bile ayıramadı...
Adana'da vahşet! Cani evlat öldürdüğü annesi için 112'yi arayıp 'bayıldı' dedi
Adana'da vahşet! Cani evlat öldürdüğü annesi için 112'yi arayıp 'bayıldı' dedi
Abdulkadir Uraloğlu: 2,5 saat süren seyahat süresi 36 dakikaya düşecek
Abdulkadir Uraloğlu: 2,5 saat süren seyahat süresi 36 dakikaya düşecek
İngiltere Başbakanı Starmer'a Filistin'i tanıma baskısı
İngiltere Başbakanı Starmer'a Filistin'i tanıma baskısı