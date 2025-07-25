Kavurucu sıcaklar acil servisleri doldurdu

Türkiye'yi etkisi altına alan rekor sıcaklıklar nedeniyle acil servislere güneş çarpması, bayılma, sıvı ve tuz kaybı şikayetleriyle başvurular arttı. Özellikle yaşlılar ve kalp hastaları için ciddi risk taşıyan bu durum karşısında uzmanlar, sıvı alımına dikkat edilmesi, gün ortasında dışarı çıkılmaması ve hafif beslenilmesi konusunda hayati uyarılarda bulunuyor.

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Türkiye'yi etkisi altına alan rekor sıcaklıklar, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ederken, sağlık sisteminde de alarm zillerini çaldırıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Yanturalı, aşırı sıcaklar nedeniyle güneş çarpması, bayılma, sıvı ve tuz kaybı gibi şikayetlerle acil servislere başvuran hasta sayısında ciddi bir artış yaşandığını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklıkları bu hafta Basra Alçak Basıncı'nın taşıdığı sıcak ve kuru "fön" rüzgarlarının etkisiyle birçok bölgede mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor. Özellikle düşük nem oranı, hissedilen sıcaklığı daha da yükselterek sağlık risklerini artırıyor.

Prof. Dr. Sedat Yanturalı, sıcaklığın insan sağlığını doğrudan etkilediğini vurgulayarak, "Ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava nedeniyle güneş çarpması, bayılma, sıvı ve tuz kaybı gibi nedenlerle acil servislere başvuran hasta sayısı arttı. Bundan dolayı sıcaktan etkilenenler için sıvı alımı en temel ihtiyaç" dedi.

Yanturalı, özellikle yaşlı grupta sıvı kaybına bağlı olarak böbrek yetmezliğine kadar giden ciddi durumların ortaya çıkabileceğine dikkat çekti. Terlemeyle birlikte vücudun sodyum (tuz) da kaybettiğini belirten Yanturalı, bunun mutlaka yerine konulması gerektiğini ifade etti. Acil servislere bu semptomlarla başvuruların son zamanlarda belirgin şekilde arttığını kaydetti.

SICAK ÇARPMASINDA İLK YARDIM VE TEDAVİ

Aşırı sıcaktan etkilenen kişilere acil müdahale edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Yanturalı, hastaya aktif soğutma uygulamanın önemine değindi. Kasık, koltuk altı ve vücudun diğer bölgelerine ıslak havlu konulabileceğini, vantilatör kullanımının faydalı olacağını ancak hastanın mutlaka hastaneye götürülüp acilde tedavi edilmesi gerektiğini söyledi.

Acil servislerde temel problemin hastanın sıvı ve elektrolit kaybı olduğunu aktaran Yanturalı, "Suyu tek başına içmek sadece volümü yerine koyuyor ama sodyum, tuz, diğer elektrolitler kaybolmuş oluyor. Şalgam suyu, ayran gibi ya da normal suyun içine bir çay kaşığı kadar tuz atılarak içilmesi izole sudan daha iyi. Çünkü kaybedilmiş suyu ve elektrolitleri o şekilde yerine koyacağız" tavsiyesinde bulundu.

SICAK HAVA KALBİ ZORLUYOR: KALP HASTALARI İÇİN ÖZEL UYARI

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kış ise sıcak havaların, özellikle kalp ve damar hastalıkları olan kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade etti. Sıcak havada vücudun ısı dengesini sağlamak için damarların genişlediğini, bunun da kan basıncında düşmeye ve kalbin daha fazla çalışmasına neden olduğunu aktardı.

Doç. Dr. Kış, 65 yaş üstü kişilerin, hipertansiyon, diyabet, kalp yetmezliği ve koroner arter hastalarının daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Belirtileri ciddiye alma konusunda uyarılarda bulunan Kış, "Ani başlayan bir nefes darlığı, baş dönmesi, baygınlık hissi, göğüs ağrısı, çarpıntı, aşırı halsizlik gibi semptomlarınız varsa bunu mutlaka ciddiye alın" dedi.

Kalp yetersizliği hastalarında sıvı dengesini korumanın hayati önem taşıdığını belirten Doç. Dr. Kış, hekimin önerdiği şekilde sıvı dengesine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, tansiyon veya idrar söktürücü ilaç kullananların doz ayarlaması yapması gerektiğini çünkü sıcaklık artışına bağlı terleme ve dehidrasyon riskinin bulunduğunu, idrar söktürücü ilaçların da vücutta sıvı ve mineral kaybına yol açarak hipovolemi (sıvı kaybı), hipotansiyon (düşük tansiyon), potasyum ve magnezyum düşüklüğü gibi ciddi sorunlara neden olabileceğini aktardı.

Uzmanlar, genel olarak gün ortasında, özellikle 11.00-16.00 saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınılması, yeterli sıvı alımı, serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirilmesi, bol ve açık renkli kıyafetler giyilmesi, aşırı egzersizden kaçınılması ve hafif beslenilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.