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İsraill Ulusay Güvenlik Bakanı Ben-Gvir: Gazze'de açlık yok

İsraill Ulusay Güvenlik Bakanı Ben-Gvir: Gazze'de açlık yok

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, her gün aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği Gazze'de "açlık olmadığını" ileri sürdü.

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Ben-Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlık yaşanmasından yana olduğunu belirtti.

"Aslında Gazze'de açlık diye bir şey yok." iddiasında bulunan Ben-Gvir, Gazze'de açlık olsa İsrailli esirlerin çoktan serbest bırakılmış olacağını öne sürdü.

Ben Gvir, açlığın silah olarak kullanılmasını savunarak⁠ "Gazze'de Hamas'ın aç bırakılmasından yanayım." ifadesini kullandı.

Daha önce birçok defa Gazze Şeridi'ne insani yardım girişinin durdurulmasını ve yardım tırlarının vurulmasını savunan Ben-Gvir, Gazze'ye yardım girişinin engellenerek bölgede açlık yaşatılması çağrısında bulunmuştu.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırları ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

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