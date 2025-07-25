BIST 10.651
DOLAR 40,55
EURO 47,61
ALTIN 4.349,75
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Geniş Aile efsanesi geri dönüyor! Vizyona giriş tarihi belli oldu

Geniş Aile efsanesi geri dönüyor! Vizyona giriş tarihi belli oldu

Türk televizyonlarının ve beyazperdenin en sevilen ailelerinden biri olan Geniş Aile, serinin beşinci filmiyle sinema salonlarına geri dönüyor. “Geniş Aile 5,” 15 Ağustos 2025’te tüm Türkiye’de vizyona giriyor.

Abone ol

Yapımcılığını AKC Sinema TV - Bilal Kalyoncu’nun üstlendiği filmin senaryosunu yazan Cüneyt İnay, aynı zamanda yönetmen koltuğunda oturuyor.

Başrollerde Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Sera Tokdemir, Atilla Olgaç, Soydan Soydaş, Alper Saylık ve Halil İbrahim Göker gibi tanınmış isimler yer alıyor. İzleyiciyi her zamanki gibi kahkahalara boğacak bir hikâye bekliyor.

Geniş Aile efsanesi geri dönüyor! Vizyona giriş tarihi belli oldu - Resim: 0

Geniş Aile 5” aile bağlarını, arkadaşlık ilişkilerini ve kuşaklar arası çatışmaları her zamanki eğlenceli üslubuyla ele alıyor. Maceralarla dolu yeni senaryosuyla film, hem serinin müdavimlerine hem de yeni izleyicilere hitap ediyor.

Geniş Aile'nin sıcak, komik ve zaman zaman duygulandıran hikâyesiyle milyonların kalbinde taht kuran karakterleri, yaz sezonuna damgasını vurmaya hazırlanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kınalıada açıklarında tekne alev alev yandı
Kınalıada açıklarında tekne alev alev yandı
Netanyahu'dan Gazze açıklaması: ABD ile seçenekleri değerlendiriyoruz
Netanyahu'dan Gazze açıklaması: ABD ile seçenekleri değerlendiriyoruz
Terörsüz Türkiye komisyonunda hangi partiden kaç vekilin olacağı belli oldu
Terörsüz Türkiye komisyonunda hangi partiden kaç vekilin olacağı belli oldu
50 dereceyi gördü! Türkiye tarihinin sıcaklık rekoru o ilde kırıldı!
50 dereceyi gördü! Türkiye tarihinin sıcaklık rekoru o ilde kırıldı!
Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterdi! Duraklarda su püskürtülüyor
Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterdi! Duraklarda su püskürtülüyor
Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na ziyaret
Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na ziyaret
Orman yangını şehitlerinden Muharrem Can'a veda! Törende gözyaşları sel oldu
Orman yangını şehitlerinden Muharrem Can'a veda! Törende gözyaşları sel oldu
Tarlabaşı'ndaki kazadan acı haber
Tarlabaşı'ndaki kazadan acı haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta Putin ve Trump'la görüşebilirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta Putin ve Trump'la görüşebilirim
İsraill Ulusay Güvenlik Bakanı Ben-Gvir: Gazze'de açlık yok
İsraill Ulusay Güvenlik Bakanı Ben-Gvir: Gazze'de açlık yok
Denizlide arazi anlaşmazlığı can aldı! Cani amca yeğenini öldürdü...
Denizlide arazi anlaşmazlığı can aldı! Cani amca yeğenini öldürdü...
Kavurucu sıcaklar acil servisleri doldurdu
Kavurucu sıcaklar acil servisleri doldurdu