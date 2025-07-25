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Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterdi! Duraklarda su püskürtülüyor

Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterdi! Duraklarda su püskürtülüyor

Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman'da etkili olan sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor. Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterirken, belediye otobüslerinin toplanma merkezlerinde bekleyen vatandaşlara serinlemeleri için su püskürtülüyor.

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Gaziantep'te, mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Termometrelerin 47 dereceyi gösterdiği kent merkezinde vatandaşlar, serinlemek için park ve yeşil alanlardaki gölgeliklerde dinlenmeyi tercih ederken bazıları ise çeşmelerde yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı.

Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterdi! Duraklarda su püskürtülüyor - Resim: 0

Şanlıurfa

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterdi.

Kentte sıcak hava, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sıcaktan korunmak isteyenler, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda, parklarda ve ağaç gölgeliklerinde serinlemeyi tercih etti.

Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterdi! Duraklarda su püskürtülüyor - Resim: 1

Bazı vatandaşların şapka ve şemsiye kullanarak sıcaktan korunmaya çalıştığı gözlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin toplanma merkezlerinde bekleyen vatandaşlar ise soğuk buharlı su püskürtme sistemiyle serinliyor.

Sıcaklık nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında da sakinliğin olduğu görüldü.

Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterdi! Duraklarda su püskürtülüyor - Resim: 2

Kilis

Sıcaklığın 41 derece ölçüldüğü Kilis'te serinlemek isteyenler havuzlarda, gölgelik alanlarla park ve bahçelerde zaman geçirdi.

Öğle saatlerinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gölge ve kapalı alanları tercih etti.

Kentin en kalabalık yerlerinden Cumhuriyet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sıcak hava nedeniyle sakinlik gözlendi.

Adıyaman

Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde ölçüldüğü Adıyaman'da, vatandaşlar serinlemek için parklardaki gölgelik alanları tercih etti. Çocuklar ise havuzlarda serinlemeye çalıştı.

Havuz işletmecisi Uğur Sever, AA muhabirine, hava sıcaklıkları 40 derecenin altına hiç inmediğini, vatandaşların iş çıkış ve öğlen saatlerinde havuzda serinlemeye geldiğini söyledi.

Demir ustası Ramazan Saygılı da bunaltıcı sıcaklarda demir bağladıklarını ve zorluk yaşadıklarını dile getirdi.

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